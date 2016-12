Thieme startet „KittelCoach“-App

Stuttgart, März 2011 - Der Georg Thieme Verlag bietet ab sofort die mobile Anwendung „KittelCoach“ für iPhone und iPod Touch an. Der „KittelCoach“ schafft als sogenannte Mantel-App eine Plattform, in die der Anwender verschiedene Inhalte hineinladen kann. Zum Start der App sind die „Checkliste Innere Medizin“ sowie die „Checkliste Chirurgie“ verfügbar. Anlässlich seines 125-jährigen Jubiläums schenkt Thieme diese Apps allen, die sie innerhalb der ersten 125 Tage nach Erscheinen in die Mantel-App hineinladen. Dieses Angebot gilt bis zum 12. Juli 2011. Danach ist der Download kostenpflichtig.

Medizinstudenten, Ärzte in Weiterbildung oder junge Fachärzte, die sich erstmals im Klinikalltag behaupten müssen, brauchen übersichtliche, praxisrelevante Informationen, auf die sie in kürzester Zeit und überall zugreifen können. Die „KittelCoach“-App bietet den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Themen. Zum Start der App sind die Inhalte der Thieme Fachbücher „Checkliste Innere Medizin“ und „Checkliste Chirurgie“ verfügbar. Sie bieten umfangreiches, einfach nachzuschlagendes Wissen zu den beiden größten Fächern in der Medizin.

Inhalt und Gliederung der jeweiligen Apps entsprechen den bewährten gleichnamigen Printprodukten. Die Grundfunktionen der Mantel-App ermöglichen dem Nutzer das schnelle und intuitive Auffinden einzelner Inhalte. Die Anwendung bietet eine Suchfunktion über sämtliche heruntergeladenen Inhalte hinweg. Darüber hinaus hat der Nutzer die Möglichkeit, Inhalte als Favoriten abzulegen. Damit sind diese rasch wieder auffindbar. Die zuletzt angesehenen Kapitel werden im Verlauf abgespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.

Über einen integrierten Shop kann der Nutzer kontinuierlich seine persönliche Bibliothek erweitern. Dazu ist eine Internetverbindung notwendig. Ansonsten ist der „KittelCoach“ vollständig offline verfügbar und damit immer und überall zur Hand.

Die Mantel-App „KittelCoach“ ist im iTunes Store unter http://itunes.apple.com/de/app/kittelcoach/id416062731?mt=8&ls=1 als Download für 4,99 Euro erhältlich. Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums, das Thieme 2011 feiert, schenkt der Verlag in den ersten 125 Tagen nach Erscheinen der App im iTunes Store die Inhalte der „Checkliste Chirurgie“ und der „Checkliste Innere Medizin“ gratis dazu. Diese sind dann dauerhaft vollumfänglich nutzbar. Ab dem 13. Juli 2011 werden diese Apps zum Preis der entsprechenden Printprodukte angeboten, das heißt für 49,99 Euro beziehungsweise 44,99 Euro. Weitere Inhalte werden bereits für die Verwendung im „KittelCoach“ aufbereitet.