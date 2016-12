Neue Fortbildungszeitschrift "Transfusionsmedizin"

Stuttgart, Oktober 2011 – „Transfusionsmedizin“ heißt eine neue Fachzeitschrift des Georg Thieme Verlags. Das Periodikum ist das offizielle Fortbildungsorgan der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie e. V. (DGTI) und erscheint ab 2012 viermal im Jahr. Die Zeitschrift informiert über alle relevanten Themen der Transfusionsmedizin und bereitet aktuelle Studien sowie praktisches Wissen schnell lesbar auf. Zusätzlich bietet sie ihren Lesern die Möglichkeit, CME-Punkte für die ärztliche Weiterbildung zu erwerben.

„Ohne die vielen Entwicklungen in der Transfusionsmedizin sind moderne klinische Verfahren heute kaum denkbar“, so die Herausgeber der Zeitschrift in der ersten Ausgabe. „Das gilt für viele Fortschritte in den chirurgischen Disziplinen genauso wie für die onkologische Versorgung und die Transplantationsmedizin. Diese Fortschritte sind vor allem durch die Zusammenarbeit vieler Fachdisziplinen möglich geworden.“

Die Zeitschrift „Transfusionsmedizin“ berichtet aus Forschung und Praxis und wendet sich an alle im Fachgebiet tätigen Berufsgruppen. In verschiedenen Rubriken informiert die Zeitschrift über aktuelle Ergebnisse der internationalen Forschung und bietet Übersichtsarbeiten zu Themen aus der täglichen Praxis sowie anschauliche Kasuistiken. Zudem werden fachspezifische Bereiche wie Qualitätssicherung und rechtliche Fragestellungen regelmäßig aufgegriffen. Schwerpunkthefte widmen sich den wichtigsten Teilgebieten der Transfusionsmedizin, wie zum Beispiel der Immunhämatologie, Immungenetik, Hämotherapie und Zelltherapie. In jeder Ausgabe finden Leser außerdem zertifizierte Fortbildungsbeiträge. So können sie zusätzlich CME-Punkte für die ärztliche Weiterbildung erwerben.

Der Einführungspreis für ein Abonnement beträgt 69 Euro für ein Jahr (Normalpreis 92 Euro). Der Abonnenten-Service ist zu erreichen unter 0711-8931-321 (Fax -422) oder unter aboservice@thieme.de. Ansprechpartnerin für Anzeigenkunden ist Ulrike Bradler, Tel. 0711-8931-466, ulrike.bradler@thieme.de.