TRIAS Verlag bietet Apps über iTunes Store an

Stuttgart, Februar 2011 - Ab sofort stehen die ersten Apps des TRIAS Verlags im iTunes Store zur Verfügung. Mit den mobilen Anwendungen für iPhone und iPod touch bietet TRIAS ausgesuchte Ratgeberinhalte zu den Themen Laktose-Intoleranz und Nährwerte an. Eine weitere Anwendung zur natürlichen Familienplanung folgt Anfang April.

Die App „Laktosefrei“ ermöglicht es, über 900 Lebensmittel auf deren Laktosegehalt hin zu überprüfen. Weitere Lebensmittel können hinzugefügt und individuelle Einkaufslisten erstellt werden. Damit ist die App vor allem unterwegs – beim Einkaufen, aber auch im Restaurant – eine große Hilfe für Menschen mit Laktose-Intoleranz.

Die App „Nährwerte“ bietet beim Einkaufen oder im Restaurant den schnellen Zugriff auf die Werte von 1.300 Lebensmitteln. Die Anwendung errechnet zudem, wie viel an Fetten, Eiweiß, Kohlenhydraten oder Ballaststoffen an einem Tag gegessen wurden und erstellt ein persönliches Ernährungsprotokoll. Damit kann der Nutzer prüfen, wie viel er wovon zu sich genommen hat und seine persönliche Tagesbilanz mit Referenzwerten vergleichen.

Die App zur natürlichen Familienplanung nfp ist in Kürze im iTunes Store abrufbar. Mit ihr haben Frauen ihr Zyklusblatt dann immer digital parat, ob auf Reisen oder im Gespräch mit der Frauenärztin. Sie selbst können die beobachteten Veränderungen sofort per Tastatur eingeben. Die Kurve erstellt sich selbst und die Daten früherer Zyklen sind greifbar. So lassen sich fruchtbare und unfruchtbare Tage eindeutig identifizieren.

„Die jetzt verfügbaren Anwendungen werden dem Bedürfnis ihrer Nutzer nach genau auf den aktuellen Nutzungsbedarf ausgerichteten, jederzeit und überall abrufbaren Informationen gerecht. Zudem kann jeder Anwender die Apps mittels eigener Eingaben individuell an seine Lebensumstände anpassen. Die Apps helfen den Nutzerinnen so in einem besonderen Nutzungskontext und bieten dabei einen spezifischen Vorteil“, erklärt Dr. Thomas Scherb, Geschäftsführer der MVS Medizinverlage Stuttgart.

Die TRIAS Anwendung App „Laktosefrei“ für iPhone und iPod touch ist als Vollversion ab sofort im iTunes Store unter http://itunes.apple.com/de/app/id413024303 abrufbar und kostet 4,99 Euro. Die App „Nährwerte“ steht als Lite- und Vollversion zur Verfügung: Die kostenlose Liteversion unter http://itunes.apple.com/de/app/nahrwerte-lite/id412162196?mt=8 beinhaltet ausschließlich Süßspeisen mit der Angabe der Kalorien und Fette. Die Vollversion für 7,99 Euro finden Interessierte unter http://itunes.apple.com/de/app/nahrwerte/id412162924. Die App „infp“ ist ab Anfang April erhältlich.