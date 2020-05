Übermäßige Blutgerinnung gefährdet Patienten mit COVID-19

fzm, Stuttgart, Mai 2020 - Bei schweren Infektionen mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 kommt es zu einer Aktivierung der Blutgerinnung, die das Risiko für lebensgefährliche Komplikationen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöht. Ein Experte führt die Störungen in einer Übersicht in der Fachzeitschrift "Thrombosis and Haemostasis" (Thieme, New York. 2020) auf die starken Entzündungsreaktionen zurück, zu denen es im Rahmen der Lungenentzündung kommt.

SARS-CoV-2 schädigt nicht nur die Lungen, sondern auch andere Organe wie Herz und Nieren. Die Gründe sind noch nicht genau bekannt. Professor Dr. med. Francesco Violi von der Universität La Sapienza in Rom vermutet, dass Störungen des Gerinnungssystems bei der Erkrankung von zentraler Bedeutung sind. Eine vermehrte Blutgerinnung könnte erklären, warum viele Patienten einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden, die durch Blutgerinnsel in den Herzkranzgefäßen oder den Hirnarterien verursacht werden.

Der Internist hat in neun Studien, die von chinesischen Ärzten seit Beginn der Epidemie veröffentlicht wurden, nach Angaben zu Laborwerten der Blutgerinnung gesucht. Tatsächlich wiesen viele Patienten mit COVID-19 bei verschiedenen Laborwerten Veränderungen auf. Vor allem der Anstieg im D-Dimer bei 14 bis 46 Prozent der Patienten sei auffällig, so Violi. Das Protein wird immer dann vermehrt gebildet, wenn sich in den Blutgefäßen bereits Gerinnsel gebildet haben. Ein deutlicher Anstieg des D-Dimer ist ein Warnzeichen für eine Thrombose. Der Grund für die Thrombosebildung könnte in einer übermäßigen Aktivierung der Gerinnungsfaktoren und der Blutplättchen liegen.

Die von Violi angeführten chinesischen Studien dokumentieren außerdem eine Verlängerung der Prothrombinzeit bei zwei bis elf Prozent der Patienten und der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit bei sechs bis 26 Prozent der Patienten. Die Zahl der Blutplättchen war bei fünf bis 18 Prozent der Patienten vermindert. Diese Befunde legen eine Hyperkoagulabilität, eine erhöhte Gerinnbarkeit des Blutes mit erhöhter Neigung zur Thrombenbildung in den Gefäßen, als Ursache nahe.

Die Störungen der Blutgerinnung waren umso ausgeprägter, je schwerer der Verlauf von COVID-19 war und könnte das Sterberisiko der Patienten erhöhen. Violi regt eine Behandlung mit niedermolekularem Heparin an, das die Blutgerinnung vermindert. Acetylsalicylsäure („Aspirin“) könnte das Aneinanderhaften der Blutplättchen hemmen. Ausschlaggebend für den Einsatz der Medikamente könnte der Schweregrad der Erkrankung und ein Anstieg des D-Dimer-Werts sein.

Der international anerkannte Experte hat auch eine Vermutung, wieso es bei COVID-19 häufig zu Gerinnungsstörungen kommt. Eine vermehrte Blutgerinnung werde auch bei schweren Pneumonien anderer Ursache beobachtet, schreibt der Mediziner. Sie ist dort Folge einer allgemeinen Entzündungsreaktion im Körper. Dabei komme es in den Zellen zu einer Aktivierung des Proteins Nox2, das „Sauerstoffradikale“ bildet. Die „Sauerstoffradikale“ führen laut Violi nicht nur zu einer Aktivierung der Blutgerinnung und Thrombozyten, sondern verursachten auch eine Engstellung der Blutgefäße (Vasokonstriktion). Dadurch würde die Blutversorgung in den Organen weiter einschränkt. Alle drei Faktoren könnten zu einem tödlichen Verlauf von COVID-19 beitragen.

Catrin Hölbling