BGM digital: Unitymedia führt digitale Gesundheitswelt EXPARO für Beschäftigte ein

Stuttgart/Göttingen, Januar 2017 – Unitymedia, einer der führenden Anbieter von Medien- und Kommunikationsdiensten via Breitbandkabel, setzt beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement ab sofort auf das digitale Angebot EXPARO. Mit EXPARO ermöglicht das Unternehmen seinen rund 2.800 Beschäftigten an elf deutschen Standorten jederzeit Zugriff auf multimediale Gesundheitskurse, digitale Expertensysteme und Präventionsprogramme zu den wichtigsten Gesundheitsrisiken. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist durch EXPARO nun an allen Standorten des Unternehmens möglich.

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und immer komplexer werdenden Aufgaben in der Arbeitswelt sind Arbeitnehmer heute mehr als je zuvor gefordert. Umso wichtiger ist es, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheitspotenziale des Einzelnen zu stärken und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Der deutsche Kabelnetzbetreiber Unitymedia hat sich daher dazu entschieden, ein neues Angebot im betrieblichen Gesundheitsmanagement einzuführen, das flexibel, individuell und standortunabhängig von jedem Mitarbeiter genutzt werden kann: EXPARO.

Die Mitarbeiter von Unitymedia können in der digitalen Gesundheitswelt EXPARO an über 60 digitalen Gesundheitskursen sowie Präventionsprogrammen zu Übergewicht, Stress und Rauchstopp teilnehmen. „Viele Arbeitnehmer haben mit einem oder mehreren dieser gesundheitlichen Probleme zu kämpfen“, erklärt Sven Pudel, Geschäftsführer von WeCARE, der EXPARO über viele Jahre mit seinem Team entwickelt hat und fortlaufend weiterentwickeln wird. Die multimedialen Programme und Kurse in EXPARO helfen den Mitarbeitern, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, eventuelle Risiken zu identifizieren und diese aktiv anzugehen. „Wir wollen niemanden zu etwas bewegen, das er nicht will, sondern jeden dabei unterstützen, das zu ändern, was er ändern möchte – und das ohne erhobenen Zeigefinger“, betont Pudel. Dafür stehen auch die Motivationsgruppen, in denen sich Kollegen miteinander austauschen können, oder aber das Expertenteam, das die Fragen der Mitarbeiter beantwortet und sie persönlich berät. Abgerundet wird das Angebot durch ein Onlinemagazin, das die Mitarbeiter über gesundheitliche Themen aller Art informiert.

Die digitale Gesundheitswelt EXPARO bietet gerade für Unternehmen mit mehreren Standorten wie Unitymedia einen großen Vorteil: Das Angebot erreicht jeden Mitarbeiter – egal wo. Während einige Gesundheitsangebote zuvor lediglich an vereinzelten Standorten zur Verfügung standen, können sich mit EXPARO alle Beschäftigten von Unitymedia online über Gesundheitsthemen informieren und selbst aktiv werden – rund um die Uhr, an jedem Standort und selbst in der Freizeit. Damit bekommen alle Beschäftigten die bestmögliche Unterstützung.

Über EXPARO

Mit der digitalen Gesundheitswelt EXPARO (www.exparo.de) bietet WeCARE deutschen Unternehmen erstmals eine komplette digitale Unterstützung für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an. Über eine Online-Plattform haben alle Mitarbeiter einer Firma jederzeit Zugriff auf multimediale Gesundheitskurse, digitale Expertensysteme und Präventionsprogramme zu den wichtigsten Gesundheitsrisiken. Darüber hinaus ist ein Austausch mit Kollegen und Experten in Motivationsgruppen möglich. EXPARO bietet aber auch eine komplett anonyme Beratung durch Experten. Das digitale Angebot ist für alle Mitarbeiter standortunabhängig auch von mobilen Endgeräten aus zugänglich. Die Kosten betragen dabei nur einen Bruchteil der Investition in vergleichbare traditionelle Gesundheitsangebote und werden vom Arbeitgeber getragen. Die Beteiligung der Georg Thieme Verlag KG, einem der großen Anbieter für medizinische Fachinformation, bietet WeCARE eine stabile Basis für den weiteren Ausbau des Angebots im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements.