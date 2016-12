PRISCUS-Liste: Verordnung ungeeigneter Medikamente hat abgenommen

fzm, Stuttgart, Mai 2014 – Die Verordnung „potenziell inadäquater Medikamente“ an ältere Menschen ist in den letzten Jahren in Deutschland insgesamt leicht zurückgegangen. Ärzte verschreiben die Mittel jedoch noch immer in den höheren Altersgruppen, in denen sie besonders riskant sind. Dies geht aus einer Analyse von Verordnungszahlen der Techniker Krankenkasse hervor, die jetzt in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2014) veröffentlicht wurde.