Nobelpreisträger vermutet Viren im Rindfleisch als Auslöser von Darmkrebs

fzm, Stuttgart, April 2014 – Mehr als ein Fünftel aller weltweiten Krebserkrankungen werden mit Infektionen in Verbindung gebracht. Der Anteil könnte noch höher sein. Der Nobelpreisträger Harald zur Hausen vermutet in einem Interview mit der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2014), dass kürzlich in Rindern entdeckte Viren Darmkrebs auslösen könnten.



Anlass für die Suche nach einem „Rinderfaktor“ sei die geografische Verbreitung von Krebserkrankungen des Dickdarms gewesen, sagt Professor zur Hausen. Der Tumor sei in Nordamerika und Eurasien und überall dort verbreitet, wo das Fleisch europäischer Rinderrassen verzehrt wird. Besonders aufschlussreich ist für den Forscher die Entwicklung in der Mongolei, Indien, Japan und Korea. In der Mongolei sei Darmkrebs sehr selten gewesen, solange die Bevölkerung sich von Yak-Fleisch, einer winterharten Rinderart, ernährt habe. Erst in den letzten Jahren seien auch andere Rinder eingeführt worden. Professor zur Hausen: „Jetzt steigt die Krebsrate langsam an.“