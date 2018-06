Kraft aus sich selbst schöpfen – der Weg zum gesunden Ego

Stuttgart, Juni 2018 – Ein starkes und gesundes Ich muss nicht egoistisch oder gar narzisstisch sein. Vielmehr ist es die Grundlage für ein selbstbestimmtes, freudvolles Leben im Einklang mit sich selbst und seinen Mitmenschen. Doch wie stärke ich mein Ego, werde selbstbewusst und selbstsicher? Wichtig ist es, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, sich von den Erwartungen von außen zu lösen und Kräfte aus sich selbst heraus zu entwickeln, weiß Psychologin Julitta Rössler. In ihrem Ratgeber „Gesundes Ego – starkes Ich“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2018) unterstützt sie Leserinnen und Leser bei einer ganzheitlichen Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Diesen Ratgeber stellt sie im Rahmen des TRIAS Gesundheitslunch für Journalisten am Freitag, den 22. Juni 2018, in Hamburg vor.

„Kommen Sie mit auf die Reise“, fordert Rössler die Leser auf. „Es tut gut, sein Selbst zu entfalten. Mit Selbstbewusstsein und Selbstliebe gehen Sie kraftvoll durchs Leben“, erklärt Rössler. Selbstwertschätzung, Selbstbestimmung oder Selbstempathie – im Sinne einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung sind das nur einige der zahlreichen Aspekte, die für innere Stärke entscheidend sind.

Wenn Menschen entdecken, was sie alles haben, sind und können, wenn sie wissen, was ihnen wichtig ist und wofür sie zukünftig gut sorgen können und wollen, dann werden sie freier und mutiger und trauen sich auch, mit gutem Gewissen Grenzen zu setzen. „Die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Werte ernst zu nehmen und maßvoll, aber bestimmt umzusetzen, ist erwachsenes Verhalten. Ein Verhalten, das soziale Verbindungen stärken und verbessern kann“, ist Rössler überzeugt. Denn wer seine eigenen Bedürfnisse ernst nehme, könne die Bedürfnisse der anderen Menschen respektieren und berücksichtigen, ohne die eigenen zu verleugnen. „Ein starkes Selbst wird Ihnen helfen, achtsam und verantwortungsvoll wirklich wertvolle Freundschaften, Liebesbeziehungen, familiäre und kollegiale Verbindungen zu gestalten. Ihre innere Haltung, Ihr Ich-Sein wird positiv auf die Menschen um Sie herum ausstrahlen“, ist die Autorin überzeugt.

In zehn Kapiteln führt Rössler in die wesentlichen Bereiche der Ich-Stärkung. Dort bietet sie jeweils Übungen, Anleitungen, Impulse und Beispiele für die praktische Umsetzung im Alltag. „Sie werden spüren, wie Sie sich immer mehr entwickeln, entfalten und daran reifen. Genießen Sie das gute Gefühl, immer mehr zu sein, wer Sie im Kern Ihres Wesens wirklich sind“, so Rössler.

Die Autorin:

Julitta Rössler, Psychologin und Dipl. Kaufm., ist Expertin für das Thema Resilienz. Ihr zentrales Arbeitsmotto als Coach, Trainerin, Rednerin und Autorin ist: „Ich mache Sie stark!“

www.julitta-roessler.de

Wissenswertes:

Kennen Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse? Beantworten Sie für sich einmal folgende Fragen:

Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben?

Ist das, was ich gerade tue/entscheide richtig für das, was mir wirklich wichtig ist?

Bis zu welcher Grenze bin ich bereit, etwas zu akzeptieren? Wann wehre ich mich, trotz des Risikos möglicher negativer Konsequenzen?

Wann und wobei erfülle ich die Bedürfnisse anderer, ohne dass ich es wirklich will?

Wenn es mir wichtig ist, weshalb fange ich nicht gleich damit an? Wenn es mir nicht wichtig ist, weshalb lasse ich es nicht sein?

Was kann ich heute anfangen zu tun, um das mir Wichtige in Zukunft zu realisieren?

Terminhinweis: TRIAS Gesundheitslunch für Journalisten

Der Weg zu einem gesunden Ego und mehr Ausstrahlung: Mit positiven Gefühlen Kraft aus sich selbst schöpfen

Freitag, den 22. Juni 2018, 12 Uhr bis 14 Uhr

Ort: MAZZA Hamburg, Orientsaal, Moorkamp 5, 20357 Hamburg