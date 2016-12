Wider die ärztliche Kunst? – Recht und Unrecht in der Medizin

Stuttgart, August 2015 – Jörg Bossenmayer ist Fachanwalt für Medizinrecht. Seit vielen Jahren vertritt er Ärzte und Patienten als Kläger und Verteidiger. Dabei hat er viele unglaubliche Geschichten erlebt. Er hat Ärzte getroffen, die keine waren, Orthopäden, die ohne Zustimmung ihrer Patienten künstliche Hüften eingesetzt haben, Mediziner, die notärztliche Behandlungen zu verhindern suchten … In seinem Buch „Wider die ärztliche Kunst? Recht und Unrecht in der Medizin“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2015) stellt er außergewöhnliche Fälle von besonderer juristischer Brisanz vor.

Ärztliches Handeln bewegt sich nicht selten in einer juristischen Grauzone. Manche Ärzte nehmen es mit den rechtlich verbindlichen Vorgaben nicht so genau. Andere begeben sich unwissentlich auf dünnes Eis, wenn sie ihren Handlungsspielraum zu großzügig interpretieren. Zudem gibt es immer wieder Fälle, in denen medizinisch sinnvolles, ethisch richtiges und juristisch korrektes Handeln nicht recht übereinstimmen. Wirtschaftliche Interessen und Zwänge, Alltagsstress und Überforderung, Unachtsamkeit oder gar Gleichgültigkeit, aber auch die Überzeugung, ethisch im Recht zu sein – die Gründe für juristisch fragwürdiges Handeln in der Medizin sind vielfältig.

Am Beispiel konkreter Fälle informiert Jörg Bossenmayer über medizinrechtliche Themen wie Arztrecht, Arzthaftung, Schadensersatzforderungen, Gesellschafts- oder Krankenhausrecht.

Alle Fälle beruhen auf wahren Gegebenheiten, die zum Schutze der Beteiligten hier modifiziert wiedergegeben werden. Eine spannende Lektüre – nicht nur für Mediziner!

Der Autor:

Jörg Bossenmayer ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht in einer Stuttgarter Kanzlei. Er hat sich insbesondere auf das Arzthaftungsrecht, das Vertragsarztrecht und das Gesellschaftsrecht für Heilberufe spezialisiert. Jörg Bossenmayer lebt mit seiner Familie in Stuttgart. Mehr unter www.kanzlei-hgp.de