Löwinnen-Power: Fitness und Lifestyle mit Charlotte Würdig

Stuttgart, November 2018 – Charlotte Würdig ist erfolgreiche TV-Moderatorin, Unternehmerin, Ehefrau und Mutter. Wir kennen sie unter anderem als Teilnehmerin bei „Let's Dance“ und Moderatorin von „X Factor“. Sich in ihrer Haut wohlzufühlen, fit zu sein und gut auszusehen ist ihr wichtig – auch nach zwei Schwangerschaften. Dafür ist sie bereit, etwas zu tun! Dass das auch bei knappem Zeitbudget möglich ist und sich in den Business- und Familienalltag integrieren lässt, zeigt sie in ihrem neuen Buch „Löwinnen-Power. Fitness & Lifestyle mit Charlotte Würdig“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2018), das sie gemeinsam mit der freien Autorin Johanna Zacherl geschrieben hat. Darin stellt sie ihr Programm aus gezieltem Training und gesunder Ernährung vor. Das Ziel: Fit sein und mit neuer Energie durchstarten.

Als echte Powerfrau weiß Charlotte Würdig, wovon sie spricht: Nach der Geburt ihrer beiden Kinder hat sich die Ehefrau von Rapper Sido innerhalb kurzer Zeit wieder in Form gebracht und zu einem ganz neuen Körpergefühl gefunden. Ihr Erfolgskonzept „UpgradeU“ präsentiert sie auf ihrer Website www.charlotte-wuerdig.de und spricht damit alle Frauen an, die (wieder) ihre Bestform erreichen wollen. Jetzt erscheint mit „Löwinnen-Power“ ihr erstes Buch.

Doch warum „Löwinnen“? „Für mich drückt eine Löwin so viel Stärke aus, so viel Selbstbewusstsein und Ehrlichkeit“, sagt Charlotte Würdig. „Sie kümmert sich zwar um ihr Rudel, verliert aber nie den Fokus. Sie behält die Kontrolle, ist ausgeglichen und meist entspannt.“ Genau darum geht es auch in ihrem Programm, das nicht nur auf gesunde Ernährung und Training abzielt, sondern die Frauen dazu anregt, ihren Alltag selbstbestimmt und kraftvoll zu gestalten.

Charlotte Würdig lebt das Programm selbst. In ihrem Buch liefert sie detaillierte Anleitungen zum Löwinnen-Workout, teilt ihr Hintergrundwissen zu Ernährung und Sport und erklärt, wie es ihr immer wieder gelingt, sich zu motivieren und den inneren Schweinehund zu überwinden. Wichtig ist ihr dabei, das Beste aus sich herauszuholen aber auch zu kleinen Makeln zu stehen. So hilft sie ihren Leserinnen beim Aufbauen eines positiven Körperbildes – ganz nach dem Motto „Stark und schlank ist das neue sexy.“. Denn Löwinnen kennen keine Problemzonen.

Wissenswertes: Tipps zum Durchhalten

Mit kleinen Tricks kann man sich motivieren, dranzubleiben. Was kann helfen?

Austausch in einer Gruppe: „Gemeinsam stark!“ ist das Motto. So verliert man das Ziel nicht aus dem Augen. Wie eine Löwin ihr Rudel um sich hat, können sich auch die Teilnehmerinnen gegenseitig motivieren.

Tagebuch führen: Seine Trainingszeiten aufzuschreiben hilft, den Überblick zu behalten. So hat man seine Disziplin quasi vor Augen, nach einigen Wochen liefert es außerdem Motivation, genauso weiterzumachen. Auch kleine Belohnungen wie eine Wohlfühlmassage oder ein leckeres Essen können dort festgehalten werden.

Auch kleine Schritte zählen: Nicht an jedem Tag muss es ein komplettes Workout sein, schon eine kurze Übungseinheit am Morgen oder zwischendurch kurbelt den Kreislauf an und beruhigt das schlechte Gewissen.

Abstand halten von der Waage. Das Körpergewicht sagt nichts über das Fitnesslevel aus.

Naschen erlaubt: Nach der 80/20 Regel heißt es 80 Prozent zusammenreißen und 20 Prozent genießen. Süßes ist also nicht für immer tabu – so lässt sich der neue Lifestyle dauerhaft durchhalten.

Die Autorinnen:

Charlotte Würdig (*1978) ist bekannt aus vielen TV-Shows, unter anderem „Let's Dance“ und „X Factor“. Sie ist verheiratet mit dem Musiker Sido und hat es nach der Geburt ihrer beiden Kinder geschafft, schnell wieder schlank und fit zu werden. Daraus hat sie die Fitnessplattform „UpgradeU“ entwickelt, mit der alle Frauen es ihr nachmachen und ihre persönliche Bestform erreichen können. Die Absolventinnen ihres Programms nennt sie Löwinnen, denn sie haben erfolgreich gekämpft und sich weiterentwickelt.

Johanna Zacherl (*1979) arbeitet als freiberufliche Autorin und TV-Realisatorin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in München. In ihrer 16-jährigen Karriere im Fernsehgeschäft wirkte sie an den unterschiedlichsten TV-Shows, -Projekten und Internet-Produktionen mit.