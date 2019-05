Yoga & Juliet: Mit Yoga neue Wege entdecken

Stuttgart, April 2019 – Viele Menschen spüren die Lust, etwas Neues zu wagen. Doch anstatt neue Wege zu gehen, bleiben sie im gewohnten Rhythmus gefangen. Die Angst vor den Konsequenzen entmutigt sie. Die Yoga-Lehrerin und Bloggerin Julia Hofgartner hat den entscheidenden Schritt getan und ihr Leben neu ausgerichtet. „Ich habe das Gefühl, auf dem für mich richtigen Weg angekommen zu sein“, sagt sie. Welche entscheidende Rolle Yoga dabei spielt, beschreibt Julia Hofgartner in „Yoga & Juliet. Lebe deine Träume und finde deinen Weg mit 8 Vinyasa Yoga Flows“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2019). In ihrem Ratgeber und beim Gesundheitslunch für Journalisten am 9. Mai 2019 in Hamburg stellt sie Asanas vor, die Mut verleihen, die Intuition stärken und Entscheidungsfreude wecken.

Julia Hofgartner fühlte sich als Juristin im Hamsterrad gefangen. Yoga praktizierte sie zunächst als rein körperliches Workout, um in Form zu bleiben. „Mein Alltag erfüllte mich nicht, aber die eine Stunde auf der Matte war wie eine Flucht in eine andere Welt, in der ich mich das erste Mal mit meinem Inneren auseinandersetzte“, beschreibt Julia Hofgartner. „Dadurch, dass ich begann, mehr auf meinen Körper zu hören und in mich zu gehen, hörte ich auch damit auf, nur rationale Entscheidungen zu treffen.“ Auf Bali eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin zu machen, war eine Herzensentscheidung. „Das war der erste Schritt auf einem neuen Weg, auf meinem Weg, und die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe“, sagt sie.

Seitdem ist Julia Hofgartner überzeugt: „Den eigenen Weg zu finden und zu gehen, ist nicht immer einfach, aber essenziell, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen.“ Yoga kann dabei eine große Unterstützung sein: „Das Ziel von Yoga ist nicht, sich wie eine Brezel zu verbiegen oder Yoga-Fotos auf Instagram nachzueifern, sondern innere Ruhe zu erlernen“, erklärt sie. Denn nur dann, so Hofgartner, wird das Flüstern von Bauch, Herz und Intuition besser wahrnehmbar. Ist der eigene Weg gefunden, bedarf es Mut, Energie, Achtsamkeit und Furchtlosigkeit, um ihn zu beschreiten. Auch dabei kann Yoga unterstützen.

Die acht Flows aus dem Vinyasa Yoga hat Julia Hofgartner so zusammengestellt, dass sie das Herz öffnen, Bauchgefühl und Intuition stärken, Entscheidungsfreude wecken und Mut verleihen. Yoga hat Julia Hofgartner geholfen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen: „Ich habe für mich beschlossen, nicht zu träumen und zu warten, sondern zu machen.“

Die Autorin:

Julia Hofgartner ist heute Yoga-Lehrerin und Bloggerin. Die Österreicherin ist in der Welt zu Hause und bietet Yoga-Retreats und Kurse zu verschiedenen Themen an. Darunter Roof-Top-Yoga, Yoga auf dem Stand-Up-Paddleboard und Outdoor-Yoga. Bekannt wurde sie durch ihren Blog Yoga & Juliet.

Wissenswertes: Vinyasa Yoga

„Vi“ bedeutet „auf eine bestimmte Art und Weise“. „Nyasa“ übersetzt man mit „Platzierung“. Bei Vinyasa Yoga werden Atem und Bewegung synchronisiert. Die einzelnen Asanas gehen fließend ineinander über. Als Bindeglied zwischen den einzelnen Asanas gilt das sogenannte „Vinyasa“. Dabei handelt es sich um eine Übungsabfolge aus Brett, Chaturanga, Kobra, herauf- und herabschauendem Hund.

Terminhinweis: TRIAS Gesundheitslunch für Journalisten

Durchstarten ohne Selbstzweifel – mit Energie zu einem neuen Lebensgefühl

Termin: Donnerstag, 9. Mai 2019, 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ort: Dialoghaus Hamburg

Anschrift: Alter Wandrahm 4/Speicherstadt, 20457 Hamburg