10 Jahre Basenfasten – Die Wacker-Methode®

Stuttgart, Januar 2013 – Der TRIAS Verlag feiert 10 Jahre Basenfasten. Mit „Basenfasten. Das Gesundheitserlebnis“ von Sabine und Andreas Wacker erschien vor einem Jahrzehnt der erste Ratgeber zum Thema. Seitdem hat sich das Basenfasten nach der Wacker-Methode® zu einem zuverlässigen Dauerbrenner-Thema entwickelt. Zum 10-jährigen Basenfasten-Jubiläum spendiert TRIAS drei Buchhandels-Veranstaltungen mit Sabine Wacker. Die Veranstaltungen werden unter den Teilnehmern der TRIAS Buchhandelsaktion „10 Jahre Basenfasten“ verlost. Der Verlag übernimmt die Reise- und Übernachtungskosten sowie das Autorenhonorar.

Das Geburtstags-Buchpaket ist ab dem 9. Januar 2013 erhältlich. Es umfasst fünf Basenfasten-Top-Titel zum Bruttowarenwert von 206 Euro. Dazu gibt es ein DIN-A2-Plakat zur Gestaltung der Aktionsfläche. Alle Buchhandlungen, die das Geburtstags-Buchpakte bestellen, nehmen an der Verlosung der Veranstaltungen teil.



Mit zehn Titeln bedient TRIAS heute die konstante Nachfrage nach fachkundiger Information zu der beliebten milden Fastenform. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren über 200.000 Bücher verkauft!



Entwickelt wurde das Basenfasten Ende der 1990er-Jahre von der Heilpraktikerin Sabine Wacker und dem Arzt Dr. med. Andreas Wacker. „Wir hatten mit dem klassischen Heilfasten Erfahrungen gesammelt und festgestellt, dass viele unserer Patienten einfach zu sehr am Essen hängen und zudem sehr unter den Fastenkrisen litten. Die Motivation, eine Fastenkur durchzuhalten, war entsprechend gering. Uns ging es darum, eine alltagstaugliche Entlastungsernährung für unsere Patienten zu finden, die so effektiv wirkt wie Heilfasten, ohne den Körper während der Kur so stark zu fordern wie der komplette Verzicht auf Nahrungsmittel.“



Seitdem erfreut sich das Basenfasten immer größerer Beliebtheit und wird zunehmend auch bei ausgebildeten Fastenleitern aktiv nachgefragt. Seit 2005 Jahren bilden Sabine und Andreas Wacker Therapeuten und Fastenleiter zu Basenfastenkursleitern aus – derzeit gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 200 aktive Basenfastenkursleiter. Sabine Wacker ist regelmäßig auch in Buchhandlungen zu Gast, um über die Vorzüge des Basenfastens, das sich auch ohne professionelle Hilfe problemlos durchführen lässt, zu sprechen.



2002 erschien mit „Basenfasten. Das Gesundheitserlebnis“ das erste Buch zum Thema. Sabine Wacker hatte zahlreiche basische Rezepte gesammelt, die sie ihren Patienten in Kopie zur Verfügung stellte. „Das war langsam nicht mehr praktikabel“, erinnert sie sich. Ein Buch mit den wichtigsten Infos und vielen Rezepten schwebte ihr vor. Und so sprach sie den zur Thieme Gruppe gehörenden Ratgeberverlag an. „Das Konzept hat den Verlag sofort überzeugt“, erinnert sie sich. „Die Welt braucht Basenfasten!“, so die Einschätzung des Verlagsteams damals. „Dass diese neue Methode derart erfolgreich sein würde, damit haben wir damals allerdings noch nicht gerechnet“, so Marketing Manager Ulrich Rombach. Heute sind zehn Bücher zum Thema unter der Verlagsmarke TRIAS, unter dem die Ratgeberthemen in der Thieme Gruppe gebündelt werden, lieferbar. „Das Programm entwickelt sich stetig weiter“, so Programmplanerin Uta Spieldiener. „Wir holen die Zielgruppen an unterschiedlichen Stellen ab. ‚Basenfasten für Eilige‛ zum Beispiel ist ein informatives Einsteigerbuch, ‚Basenfasten! Die Wacker-Methode®‛ hingegen ist die ‚Bibel‛ für alle, die in die Tiefe gehen wollen. Und mit den Kochbüchern liefern wir, was die Zielgruppe am meisten will: Rezepte, Rezepte, Rezepte!“