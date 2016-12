Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie - wie Patienten sie erleben

Stuttgart, Mai 2013 – Ohne Zwang geht es zuweilen nicht. Diese Erfahrung machen Ärzte und Pflegende in der Psychiatrie immer wieder. Wann und wie oft Zwangsmaßnahmen wie Isolation, Zwangsernährung, mechanische oder medikamentöse Ruhigstellung nötig sind - darüber entstehen regelmäßig fachinterne und auch öffentliche Diskussionen. "Bei den Debatten um die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit von Zwangsmaßnahmen bleibt die Patientensicht jedoch häufig außen vor", sagt Dr. Ida Haußleiter vom LWL-Forschungsinstitut für Seelische Gesundheit in Bochum. In der Fachzeitschrift Psychiatrische Praxis (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) stellt die Ärztin nun eine Studie vor, für die sie und ihre Kollegen unter der Leitung von Professor Georg Juckel 40 psychiatrische Patienten nach ihren Empfindungen während und nach der jeweiligen Zwangssituation gefragt haben.